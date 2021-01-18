Стало известно, у кого шанс заболеть COVID-19 выше на 250%

Если человек спит меньше пяти часов вероятность заразиться коронавирусом, как и любой другой инфекцией, возрастает на 250%. Об этом заявил руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин, передает радиостанция «Говорит Москва».

«При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более, чем 250 процентов», — говорится в сообщении.

Для улучшения качества сна Калинкин советует вставать и ложиться в одно и то же время, а также отказаться от будильника.

Он также порекомендовал пользоваться световыми гаджетами для лучшего пробуждения и регуляции циркадных ритмов.

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