Приморец похитил из зоомагазина клетку с попугаями для своей девушки

В приморском городе Артем местный житель похитил из зоомагазина клетку с попугаями для своей девушки и деньги. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления МВД.

Согласно сообщению, подозреваемый 28-летний местный житель угрожая ножом похитил из кассы магазина 700 тыс. рублей. и клетку с волнистыми попугаями.

Задержанный рассказал, что в тот день употреблял алкоголь, а когда спиртное кончилось решил пойти на преступление.

По его словам, клетку с попугаями он планировал подарить своей девушке.

«Возбуждено уголовное дело по… ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой)... В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма причиненного ущерба составила 6 тыс. рублей, подозреваемый может лишиться свободы на 10 лет.