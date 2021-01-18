Врач оценил риск заражения коронавирусом во время крещенских купаний

Во время крещенских купаний риск заражения коронавирусом минимален, так как на морозе вирус передается реже, а выброс адреналина во время погружения в холодную воду не даст вирусу проникнуть в организм. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на врача-инфекциониста Евгения Тимакова.

«Выброс адреналина и специфических ферментов, стимулирующих иммунитет, который происходит во время погружения в ледяную воду, никаким образом не дают проникнуть вирусу. Резкий всплеск иммунитета на корню губит различные вирусы и бактерии», — сообщил Тимаков.

Отмечается, что риск заразиться через воду также отсутствует, так как вода не является источником инфекции.

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