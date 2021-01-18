В Южной Корее ожидают формирования коллективного иммунитета к COVID-19 к ноябрю

Южная Корея сможет достичь коллективного иммунитета к COVID-19 к ноябрю. Об этом заявил президент страны Мун Чжэ Ин, передает «Интерфакс».

«Южная Корея определенно не будет отставать (в достижении коллективного иммунитета), а, вероятно, сможет достичь его гораздо быстрее по сравнению с другими странами », — сказал Мун Чжэ Ин.

По его словам, когда начнется вторая фаза вакцинации и в четвертом квартале завершится вакцинирование всех, кто выпал из первой фазы, будет достигнут коллективный иммунитет. Это должно произойти не позднее ноября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Еще четыре страны: как Россия возобновляет регулярные рейсы

— Южная Корея произведет 150 млн доз российской вакцины от коронавируса

— В Южной Корее выявили первые случаи нового штамма коронавируса