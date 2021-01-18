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Общество. Новости

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В Японии абитуриент не сдал экзамен из-за отказа закрыть маской нос

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Результаты единого экзамена для поступления в вузы были признаны недействительными у абитуриента, который не захотел прикрыть нос маской вопреки предупреждениям. Об этом информируют японские СМИ.

По данным Kyodo, в текущем году единый экзамен сдавали более полумиллиона человек. Отмечается, что инспектор во время экзамена в Токио семь раз попросил абитуриента не нарушать противоэпидемиологические правила, требующие прикрывать нос и рот маской в течение всего экзамена.

Как указывает NHK, те абитуриенты, которые по состоянию здоровья не могут носить маски, должны заранее предупреждать организаторов экзамена и проходить тесты в другом помещении. Юноша, которому результаты экзамены не зачитали, не предупреждал о причинах, по которым он не закрыл нос.

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