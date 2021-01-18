Малышева дала совет россиянам после кончины Грачевского

Врач и телеведущая Елена Малышева в Instagram высказалась о смерти художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского и призвала россиян задуматься о пожилых родителях.

По ее словам, у Грачевского была меланома, самый злокачественный рак на свете, а также другие тяжелые болезни.

«Но он (Грачевский) всегда искрился счастьем. Когда такие люди уходят, то думаешь, что они еще могли бы жить», — написала Малышева.

Врач призвала всех подумать о будущем и посоветовала людям из групп риска — старше 65 лет, с ожирением, сахарным диабетом, хроническими болезнями почек, легких и сердца — вакцинироваться от коронавируса.

«Прививка — это ваш выбор. Сделайте правильный выбор!» — подчеркнула она.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Он был похоронен на Троекуровском кладбище. Ранее он получил положительный результат на коронавирус и находился на лечении в больнице.

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