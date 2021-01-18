Башкирия вводит ковид-паспорта, их получат люди, имеющие антитела к коронавирусу после болезни или прививки. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров, пишет ТАСС.

«С сегодняшнего дня в республике вводится новый проект по борьбе с коронавирусной инфекцией — антиковидный паспорт Башкортостана. Паспорт будут получать, те кто переболел и имеет антитела, и тот, кто вакцинировался», — сказал Хабиров.

По его словам, это решает несколько проблем: позволит людям из групп риска, имеющим антитела, выйти с самоизоляции и будет стимулировать граждан прививаться.

Паспорт позволит посещать массовые мероприятия, общественные места, а также даст скидки в магазинах, фитнес-клубах и других учреждениях.

В Башкирии коронавирусом заразились 22 тысячи, выздоровели 16,5 тысячи, скончались 165 человек.

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