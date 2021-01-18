В ВОЗ дали прогноз по спаду заболеваемости коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович считает, что пандемия коронавируса может пойти на спад, однако вирус не исчезнет. Об этом она сказала в интервью «Российской газете».

По ее словам, именно массовая вакцинация поможет решить вопрос с пандемией. При этом по-прежнему необходимо предпринимать меры для борьбы с COVID-19 и снижения смертности, нося маски, соблюдая гигиену, добавила Вуйнович.

Согласно сведениям заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, в настоящее время в России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с пандемией. Она отметила, что данные о суточной заболеваемости позволяют предположить, что пик уже пройден, передает РИА «Новости».

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