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Общество. Новости

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Россия провела более 97 млн тестов на коронавирус

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Российские врачи провели больше 97 миллионов тестов на коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

«В Российской Федерации проведено более 97 млн тестов на коронавирус», — сказали в ведомстве.

За последние сутки анализы сдали 373 тысячи человек. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 617 тысяч россиян.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 94,5 млн заболевших, 67,8 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались. В России выявили уже 3,5 млн человек с COVID-19.

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