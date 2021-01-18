Россия провела более 97 млн тестов на коронавирус

Российские врачи провели больше 97 миллионов тестов на коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
«В Российской Федерации проведено более 97 млн тестов на коронавирус», — сказали в ведомстве.
За последние сутки анализы сдали 373 тысячи человек. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 617 тысяч россиян.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 94,5 млн заболевших, 67,8 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались. В России выявили уже 3,5 млн человек с COVID-19.
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