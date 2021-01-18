Глава минздрава Азербайджана вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире

Глава минздрава Азербайджана Октай Ширалиев вакцинировался от коронавируса в прямом эфире. Об этом сообщает РИА «Новости».
Первый этап вакцинации против COVID-19 начался в Азербайджане в понедельник, 18 января. Первая партия китайского препарата CoronaVac (компания Sinovac Biotech) уже прибыла в страну. В первую очередь в республике будут привиты медицинские работники.
Министр здравоохранения Азербайджана получил вакцину в Бакинском Центре Здоровья.
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