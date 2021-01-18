В Уфе горит фанерный завод

В Уфе горит Уфимский фанерно-плитный комбинат на площади 150 квадратных метров, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Башкирии.
«По прибытии на место пожарных расчетов наблюдалось задымление на втором этаже. В ходе разведки установлено, что происходит горение готовой продукции на площади 150 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Возгоранию присвоен ранг пожара №3, он осложняется большой пожарной нагрузкой. 12 человек были эвакуированы. О пострадавших или погибших не сообщалось.
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