Московские школьники смогут пропустить школу при -25°C

Московские школьники и учащиеся дошкольных групп могут пропустить занятия при температуре -25°C и ниже. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

«Дошкольникам и учащимся начальных классов рекомендуется не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до -25°C», — сказали в департаменте.

Ученикам средней школы рекомендуется оставаться дома при -26-28°C, старшеклассникам — при -31°C.

С 18 января в столичных школах возобновилось очное обучение.

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