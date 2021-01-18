В РУДН прокомментировали открытие курса по астрологии

Российский университет дружбы народов проверит все программы института повышения квалификации и переподготовки кадров (ИППК) после того, как на сайте появилась информация об открытии курса по натальной астрологии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

«В РУДН инициирована проверка содержания всех программ, реализуемых ИППК, на предмет соответствия заявленным компетенциям и стандартам», — приводятся слова ректора РУДН Олега Ястребова.

По его словам, все причастные получат дисциплинарное взыскание за дискредитацию репутации университета. Как отметил ректор, документы об открытии курса по астрологии не проходили экспертизу и утверждение.

«Астрология никогда не являлась и не является ни отдельным направлением подготовки, ни тем более - научным направлением РУДН», — сказал Ястребов.

Ранее на сайте РУДН появилась информация о том, что университет открывает курс по натальной астрологии.

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