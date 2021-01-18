Турникеты московского метро будут открываться быстрее, чем моргнет пассажир

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что турникеты в столичном метрополитене будут открываться быстрее, чем моргнет пассажир. Об этом сообщает РИА «Новости».
Сейчас турникеты в Москве открываются через 0,03 секунды после прикладывания гражданином проездного. В скором времени на это потребуется всего 0,02 секунды.
«Нигде в мире турникеты не открываются так быстро, как у нас», — подчеркнул Ликсутов.
Ранее стало известно, что в метро Москвы изменят систему оплаты проезда банковской картой.
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