Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Турникеты московского метро будут открываться быстрее, чем моргнет пассажир

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что турникеты в столичном метрополитене будут открываться быстрее, чем моргнет пассажир. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сейчас турникеты в Москве открываются через 0,03 секунды после прикладывания гражданином проездного. В скором времени на это потребуется всего 0,02 секунды.

«Нигде в мире турникеты не открываются так быстро, как у нас», — подчеркнул Ликсутов.

Ранее стало известно, что в метро Москвы изменят систему оплаты проезда банковской картой.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В столичном метро усилили контроль за ношением масок

В московском метро изменят систему оплаты проезда банковской картой

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.