Турникеты московского метро будут открываться быстрее, чем моргнет пассажир

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что турникеты в столичном метрополитене будут открываться быстрее, чем моргнет пассажир. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сейчас турникеты в Москве открываются через 0,03 секунды после прикладывания гражданином проездного. В скором времени на это потребуется всего 0,02 секунды.

«Нигде в мире турникеты не открываются так быстро, как у нас», — подчеркнул Ликсутов.

Ранее стало известно, что в метро Москвы изменят систему оплаты проезда банковской картой.

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