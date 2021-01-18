В СПЧ назвали ожидаемым задержание Навального

Задержание Алексея Навального в аэропорте Шереметьево — предсказуемое событие, и связано оно с тем, что блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока, считает член СПЧ Александр Брод.

«Он сам спровоцировал данную ситуацию, это его стиль: делать пиар на игнорировании закона и вводить доверчивых поклонников в заблуждение.

Что же касается резкого ухудшения состояния его здоровья в прошлом году, тут, конечно, требуется объективное расследование, чтобы снять все домыслы», — сообщил эксперт «Газете.Ru».

При этом член СПЧ отметил, что в России наблюдается дефицит молодых политиков.

«Вчерашняя история с истеричной встречей Навального в очередной раз показала, что часть общества продолжает создавать себе ложных идолов и поклоняться им. Заповедь «не сотвори себе кумира», к сожалению, некоторыми забыта.

Ну и самый важный вывод для меня: в политике ощутим дефицит новых молодых лидеров с государственным мышлением. Такие люди есть, и они намного интереснее и полезнее Навального», — заключил Брод.