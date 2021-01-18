Россияне смогут записаться на вакцинацию от коронавируса через Госуслуги

С 31 января россияне смогут записаться на вакцинацию от коронавируса через портал Госуслуг. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.

«С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию, где записаться может любой гражданин», — сказал Чернышенко.

Он подчеркнул, что это можно будет легко сделать через мобильный телефон, не выходя из дома.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 95 млн заболевших, 68 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались. В России выявили уже 3,5 млн человек с COVID-19.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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