«Британский» штамм коронавируса выявили у никогда не бывших в Британии японцев

Первые случаи так называемого «британского» штамма коронавирусной инфекции выявили в Японии у граждан, которые никогда не бывали в Великобритании. Об этом заявили представители МИД страны, передает NHK.

Отмечается, что случаи заражения были зафиксированы в префектуре Сидзуока у трех человек в возрасте от 20 до 70 лет.

Специалисты пока не смогли выяснить, имел ли кто-то из заразившихся контакты с кем-то, кто мог недавно побывать в Соединенном королевстве.

Ранее сообщалось, что «британский» штамм коронавируса впервые выявили в Аргентине.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. Впоследствии в стране был объявлен национальный локдаун.

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