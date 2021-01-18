При сходе лавины в Домбае погиб один человек

Один человек погиб при сходе лавины на горнолыжном курорте в Домбае в Карачаево-Черкесии, передает ТАСС со ссылкой на начальника ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» Хизира Чочаева.

По его словам, было обнаружено тело одного человека. Как уточнил начальник службы, погибший, скорее всего, был неместным.

«Спасательные работы еще продолжаются», — отметил Чочаев.

Лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара днем 18 января. Снегом завалило два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе. По данным МЧС, под снежными завалами могли оказаться от четырех до 12 человек. Позже один из участников спасательной операции сообщил, что после схода лавины в Домбае спаслись шесть человек.

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