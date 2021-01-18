Власти Башкирии надеются, что введение антиковидных паспортов не приведет к дискриминации

Пользователи соцсетей сравнили идею главы Башкирии Радия Хабирова ввести антиковидные паспорта с сегрегацией. В пресс-службе Хабирова рассказали «Газете.Ru», что выдача паспортов «ни в коем случае не должна спровоцировать» разделение общества.

В понедельник, 18 января, Радий Хабиров анонсировал введение антиковидных паспортов — их будут получать люди, у которых есть антитела к коронавирусу: переболевшие и вакцинировавшиеся. По словам Хабирова, для жителей республики это станет стимулом делать прививки. Идея главы Башкирии вызвала критику: некоторые люди считают, что такие паспорта ведут к еще одному разделению общества.

«Введение данных паспортов ни в коем случае не должно спровоцировать такие ситуации. Главная цель начинания — повысить охват вакцинацией населения республики, что в итоге позволит обезопасить жителей от коронавируса. Суть проекта в том, что человек, привившийся от COVID-19, получит ряд преференций и льгот, но главное — на него практически не будут распространяться ограничения, действующие в рамках режима повышенной готовности, за исключением необходимости соблюдать масочный режим», — ответили на критику в пресс-службе башкирского главы.

Там уточнили, что антиковидный паспорт невозможно будет подделать, потому что для него предусмотрен персональный QR-код, в который «зашиты» фамилия, имя и отчество человека. Для привившихся паспорт будет действовать год, для переболевших с титрами антител выше 10 единиц — три месяца.

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