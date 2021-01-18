Туркмения зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Как отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Туркмения стала первой страной Центральной Азии, которая официально одобрила этот российский препарат.

«Партнеры высоко оценили безопасность и эффективность вакцины, которая на сегодняшний день является одним из ведущих мировых препаратов по борьбе с коронавирусом и уже одобрена государственными регуляторами в разных регионах мира», — сказал он.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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