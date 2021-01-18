Женщина приютила замерзших лебедей в Псковской области

В Псковской области жительница города Остров приютила лебедя и трех птенцов, замерзших в районе очистных сооружений у деревни Дворец. Об этом сообщает правительство региона в Telegram-канале.

«История… развернулась под Псковом в районе деревни Дворец, где местные жители обнаружили семейство замерзших лебедей», — говорится в публикации.

Всего в районе очистных сооружений находились восемь лебедей, самца и трех птенцов удалось выловить и отправить на передержку в Остов.

Отмечается, что птицы находятся в закрытом и теплом помещении и чувствуют себя хорошо.

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