«Зеленая альтернатива» предлагает учредить в России «День без СО2»

Российская Федерация является участником Парижского соглашения по климату, однако реформы, направленные на снижение выбросов углекислого газа, у нас исполняются плохо, поэтому государство должно реализовывать политику уменьшения выработки СО2 всевозможными способами, в том числе и с помощью правильной пропаганды, считают в партии «Зеленая альтернатива».

«Именно с такой точки зрения партия «Зеленая альтернатива» предлагает официально ввести дату, когда страна будет демонстрировать минимально возможный уровень производства парниковых газов», — говорится в обращении.

«Недавно сотрудники экологической организации Climate Change Performance Index совместно с Germanwatch исследовали 58 стран, руководство которых приняло Парижское соглашение по климату. Россия заняла в данном рейтинге 52 место. Это значит, что наша страна практически ничего не делает для соблюдения международного договора. А тем временем скоро исполнится 5 лет с момента, когда заместитель председателя правительства РФ Хлопонин подписал климатическое соглашение», — отмечается в пресс-релизе.

«Партия «ЗА!» предлагает в честь первого юбилея со дня вступления России в круг стран, согласившихся на условия снижения выбросов углеводорода, сделать 22 апреля всероссийским «Днем без СО2». Всем промышленным предприятиям должно быть рекомендовано минимизировать количество вырабатываемого вредного газа, насколько это возможно. Осознанным гражданам в этот день следует отказаться от поездок на личном транспорте и авиаперелетов. Новая дата должна стать ежегодной точкой принятия государством ключевых проектов или законов, направленных на реализацию Парижского соглашения», — говорится в обращении.

«День без СО2» станет напоминать, что до достижения поставленной экологической цели России еще очень далеко и с каждым годом нужно только наращивать темпы реализации климатических реформ. Давайте сделаем полезный и добрый день в нынешнем году, когда все мы будем в меньшей степени вредить окружающей среде», — подчеркивается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».