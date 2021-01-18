У Капитолия произошел пожар

За пределами парламентского комплекса Капитолия в Вашингтоне произошел пожар. Об этом в своем Twitter сообщает пожарная служба американской столицы.
Как рассказал корреспондент NBC News Фрэнк Торп, часть парламентского комплекса на Капитолии была эвакуирована.
Отмечается, что огонь уже потушили, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что Капитолий в США был заблокирован из-за внешней угрозы безопасности.
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