Новые лавины могут сойти на горнолыжном курорте в Домбае

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Общество. Новости

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На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
Место схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года Место схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
Сотрудник МЧС РФ проводит поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года Сотрудник МЧС РФ проводит поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
Место схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года Место схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года

Новые лавины могут сойти на горнолыжном курорте в Домбае

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На горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии сохраняется угроза схода снежных лавин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизира Чочаева.

«Я считаю, что это не крайний лавинный очаг. Однозначно еще будут сходить лавины. Завтра тоже будет сходить», — сказал Чочаев.

Он уточнил, что причиной схода снежной лавины в понедельник в Домбае стало большое количество снега в горах.

«Шел мощный снегопад. Лавина в любом случае разгрузилась, независимо от обстрела горных склонов. Район был закрыт для катания. Зачем в этом районе оказались люди, это уже другой вопрос», — добавил начальник службы.

Лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара днем 18 января. Снегом завалило два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе. По данным МЧС, под снежными завалами могли оказаться от четырех до 12 человек. Позже один из участников спасательной операции сообщил, что после схода лавины в Домбае спаслись шесть человек. Также известно об одном погибшем.

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