Новые лавины могут сойти на горнолыжном курорте в Домбае

На горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии сохраняется угроза схода снежных лавин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизира Чочаева.

«Я считаю, что это не крайний лавинный очаг. Однозначно еще будут сходить лавины. Завтра тоже будет сходить», — сказал Чочаев.

Он уточнил, что причиной схода снежной лавины в понедельник в Домбае стало большое количество снега в горах.

«Шел мощный снегопад. Лавина в любом случае разгрузилась, независимо от обстрела горных склонов. Район был закрыт для катания. Зачем в этом районе оказались люди, это уже другой вопрос», — добавил начальник службы.

Лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара днем 18 января. Снегом завалило два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе. По данным МЧС, под снежными завалами могли оказаться от четырех до 12 человек. Позже один из участников спасательной операции сообщил, что после схода лавины в Домбае спаслись шесть человек. Также известно об одном погибшем.

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