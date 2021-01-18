Европейские политики прокомментировали ситуацию с Навальным

Сопредседатель партии «Действие» Евгений Король заявил, что изменил свое мнение об Алексее Навальном.

«Наши СМИ вовсю трубят о нем, знакомые в соцсетях пишут о кровавом режиме и прочее (большинство-то и в РФ не были). Честно, я не понимаю российскую власть и структуры. Возьмите пример с США, там бы такого человека уже давно осудили на лет так 100+», — сравнивает Король в Фейсбуке.

«Да, либералы будут годик ныть, но потом все устанут, а через 5 лет вообще забудут», — уверен он.

Депутат Европарламента Тьерри Мариани считает, что предлагает свою логику. «Если в один прекрасный день французский оппозиционер не будет соблюдать условия применения приговора после хищения средств и его арестуют, я убежден, что вы будете так же возмущены его арестом, не так ли», — пишет он, полемизируя с комментаторами в твиттере.

«Если бы французский оппозиционер был арестован за несоблюдение условий условного тюремного заключения, не вернувшись во Францию после выздоровления, наши СМИ сочли бы это нормальным, — пишет коллега Мариани по Европарламента Виржини Жорон. — Но если это происходит в России, они возмущаются! Двойные стандарты!»

Еще один депутат Европарламента Жюли Лешанто так прокомментировала последние события вокруг Навального. «Все, что может ослабить Россию, хорошо брать в оборот», — пишет она, критикуя подобную позицию либералов-прогрессистов.