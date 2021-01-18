На Домбае лыжный инструктор спас ребенка во время схода лавины

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Общество. Новости

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На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
Место схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года Место схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
Сотрудник МЧС РФ проводит поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года Сотрудник МЧС РФ проводит поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
Место схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года Место схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года

На Домбае лыжный инструктор спас ребенка во время схода лавины

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Лыжный инструктор спас пятилетнего мальчика во время схода лавины на горнолыжном курорте на горнолыжном курорте в Домбае в Карачаево-Черкесии. Об этом РИА «Новости» сообщила мама ребенка — жительница Новороссийска Ирина Милакина, отдыхающая с семьей на Домбае.

Женщина рассказала, что она с семьей уже второй год приезжает на Домбай. В этом, как и в прошлом году, ее детей учил кататься на лыжах инструктор по имени Мурат. Милакина не знает его фамилии. Ее пятилетний сын был на учебной трассе, когда начался сход лавины.

«Я стояла внизу у учебного склона, они как раз поднялись. Их наверху и накрыло. Конечно, было страшно, вообще все как в тумане. Мы с мужем быстрее поднялись на гору», — сообщила Милакина.

Она отметила, что к этому времени инструктор уже откопал их ребенка и вынес его. По словам женщины, ее сын чувствует себя хорошо, на нем нет ни единой царапины и он снова желает кататься.

Лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара днем 18 января. Снегом завалило два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе. По данным МЧС, под снежными завалами могли оказаться от четырех до 12 человек. Позже один из участников спасательной операции сообщил, что после схода лавины в Домбае спаслись шесть человек.

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