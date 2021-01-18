Парижский Disneyland отложил открытие на два месяца из-за пандемии

Парк развлечений Disneyland в Париже, закрывшийся из-за коронавируса, перенес дату открытия на две месяца.
Изначально планировалось, что Disneyland откроется 13 февраля, однако из-за эпидемиологической ситуации в Европе работа парка развлечений будет возобновлена в начале апреля.
«Если условия позволят, мы откроем Disneyland 2 апреля 2021 года», — говорится на странице парка развлечений в Twitter.
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