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Медработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и памяткой участнику вакцинации, которые выдаются пациентам после вакцинации вакциной &laquo;Спутник V&raquo; в прививочном пункте Медработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и памяткой участнику вакцинации, которые выдаются пациентам после вакцинации вакциной &laquo;Спутник V&raquo; в прививочном пункте

Около 34 тысяч сертификатов о вакцинации от COVID-19 выдано через портал госуслуг

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса получили через портал госуслуг около 34 тысяч россиян. Его слова приводит РИА «Новости».

Отмечается, что сертификаты в электронном виде можно получить в личном кабине на госуслугах после второго этапа вакцинации.

«Президентом поставлена задача сделать процесс взаимодействия граждан и власти максимально понятным и комфортным. Мы развиваем портал госуслуг, чтобы человеку, не выходя из дома, можно было решать как можно больше вопросов. Например, сертификат о прохождении вакцинации при необходимости удобно предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении», — сказал вице-премьер.

Электронные сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса можно получить с 31 декабря 2020 года.

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