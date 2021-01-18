Судьба двух человек остается неизвестной после схода лавины на Домбае

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Общество. Новости

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На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
Место схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года Место схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
Сотрудник МЧС РФ проводит поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года Сотрудник МЧС РФ проводит поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
Место схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года Место схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года

Судьба двух человек остается неизвестной после схода лавины на Домбае

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Местонахождение двух человек после схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае в Карачаево-Черкесии пока неизвестно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что их местонахождение устанавливается.

«Организована работа телефона горячей линии, всего поступило 29 звонков. Поисково-спасательные работы приостановлены по метеоусловиям (снег, ветер до 25 м/с) и будут возобновлены с наступлением светлого времени суток», — сказали в министерстве.

Лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара днем 18 января. Снегом завалило два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе. По данным МЧС, под снежными завалами могли оказаться от четырех до 12 человек. Позже один из участников спасательной операции сообщил, что после схода лавины в Домбае спаслись шесть человек. Также известно об одном погибшем.

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