При сходе лавины в КЧР погиб президент горнолыжной федерации «Домбай»

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов погиб в результате схода лавины, который произошел на местном горнолыжном курорте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его сына Шамиля Маршанкулова.

Как рассказал собеседник издания, его отца тоже накрыло лавиной.

«Мы по краю просто попали, а он в центре был», — сказал Маршанкулов-младший.

Смерть главы горнолыжной федерации «Домбай» также подтвердили в администрации Карачаевска.

Лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара днем 18 января. Снегом завалило два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе. По данным МЧС, под снежными завалами могли оказаться от четырех до 12 человек. Позже один из участников спасательной операции сообщил, что после схода лавины в Домбае спаслись шесть человек. Также известно об одном погибшем.

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