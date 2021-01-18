При сходе лавины в КЧР погиб президент горнолыжной федерации «Домбай»

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Общество. Новости

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На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
Место схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года Место схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
Сотрудник МЧС РФ проводит поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года Сотрудник МЧС РФ проводит поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года На месте схода снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года
Место схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года Место схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара, 18 января 2021 года

При сходе лавины в КЧР погиб президент горнолыжной федерации «Домбай»

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Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов погиб в результате схода лавины, который произошел на местном горнолыжном курорте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его сына Шамиля Маршанкулова.

Как рассказал собеседник издания, его отца тоже накрыло лавиной.

«Мы по краю просто попали, а он в центре был», — сказал Маршанкулов-младший.

Смерть главы горнолыжной федерации «Домбай» также подтвердили в администрации Карачаевска.

Лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара днем 18 января. Снегом завалило два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе. По данным МЧС, под снежными завалами могли оказаться от четырех до 12 человек. Позже один из участников спасательной операции сообщил, что после схода лавины в Домбае спаслись шесть человек. Также известно об одном погибшем.

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