В Британии зафиксирован самый высокий уровень смертности от COVID-19

В Великобритании зафиксирован самый высокий уровень смертности от коронавируса в мире. Об этом свидетельствуют статистические данные, собранные исследовательской платформой «Наш мир в данных» на базе Оксфордского университета.

За прошедшую неделю с 11 по 17 января в Королевстве ежедневно от COVID-19 умирали 935 человек, что эквивалентно 16,5 человек на миллион.

По данным платформы, ни в одной другой стране планеты в настоящее время не наблюдается более высокого уровня смертности на душу населения.

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