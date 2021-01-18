Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

В Британии зафиксирован самый высокий уровень смертности от COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

В Великобритании зафиксирован самый высокий уровень смертности от коронавируса в мире. Об этом свидетельствуют статистические данные, собранные исследовательской платформой «Наш мир в данных» на базе Оксфордского университета.

За прошедшую неделю с 11 по 17 января в Королевстве ежедневно от COVID-19 умирали 935 человек, что эквивалентно 16,5 человек на миллион.

По данным платформы, ни в одной другой стране планеты в настоящее время не наблюдается более высокого уровня смертности на душу населения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В мире за сутки выявили 688 тысяч случаев коронавируса

В Великобритании за сутки коронавирус подтвердился у 41,3 тысячи человек

«Британский» штамм коронавируса выявили у никогда не бывших в Британии японцев

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.