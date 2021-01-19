Reuters: США снимут ограничения на въезд из ряда стран с 26 января

| Бернст Ю.

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен отменить введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения для прибывающих из ряда стран. Об этом сообщает агентствоReuters со ссылкой на источники.

Речь идет о большинстве государств Европы, а также о Бразилии.

По данным агентства, ограничения на прибывающих с этих стран перестанут действовать с 26 января. В этот же день США начнут требовать от прилетающих отрицательный тест на COVID-19.

Ограничения на въезд в США из большинства стран Европы были введены в марте 2020 года, Бразилия была добавлена в этот список в мае.

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