Поселок на Камчатке присыпало вулканическим пеплом

Выпадение вулканического пепла произошло в поселке Козыревск Усть-Камчатского района Камчатки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевой ГУ МЧС.
Сейсмическая станция (CIR) зарегистрировала на северном склоне вулкана Ключевского резкое увеличение амплитуды вулканического дрожания, что и вызвало мощный пепловый выброс.
Пеплопад продолжался в населенном пункте не менее часа, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
Уточняется, что угроза жизнедеятельности населения отсутствует.
Ключевской вулкан, высота которого составляет 4800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Новый поток лавы на склоне вулкана Ключевской на Камчатке протянулся на 1,5 км
— На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 7 км