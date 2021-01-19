Поселок на Камчатке присыпало вулканическим пеплом

| Бернст Ю.

Выпадение вулканического пепла произошло в поселке Козыревск Усть-Камчатского района Камчатки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевой ГУ МЧС.

Сейсмическая станция (CIR) зарегистрировала на северном склоне вулкана Ключевского резкое увеличение амплитуды вулканического дрожания, что и вызвало мощный пепловый выброс.

Пеплопад продолжался в населенном пункте не менее часа, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Уточняется, что угроза жизнедеятельности населения отсутствует.

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии.

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