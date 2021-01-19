Четыре землетрясения за ночь произошли в Якутии

| Бернст Ю.

Четыре землетрясения за ночь произошли в южной Якутии, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Якутского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Первое землетрясение произошло в Алданском улусе магнитуда около 5, глубина — 15 км. После этого было зафиксировано три афтершока магнитудой меньше 5.

Отмечается, что первое землетрясение стало сильнейшим за 2 месяца в регионе.

В службе добавили, что землетрясение на глубине 15 км считается поверхностным и должно ощущаться, но вечная мерзлота зимой «сглаживает» эффект.

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