Псаки: Байден не позволит Трампу снять ограничения на въезд

| Бернст Ю.

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден не позволит снять ограничения на въезд из ряда стран по коронавирусу, как распорядился действующий глава государства Дональд Трамп, считает представитель Байдена Джен Псаки.

«По совету своей команды по здравоохранению администрация не намерена снимать эти ограничения 26 января», — написала Псаки на своей странице в Twitter.

По ее словам, администрация Байдена, напротив, планирует ужесточить меры по общественному здравоохранению в международных поездках, чтобы сократить распространение коронавируса.

Псаки отметила, что по всему миру появляются более заразные варианты COVID-19, поэтому сейчас не время снимать ограничения.

Ранее Трамп отменил ограничения на въезд в США по коронавирусу для прибывающих из Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии.

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