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Общество. Новости

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Жителей Германии могут обязать носить респираторы вместо масок

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Власти Германии могут обязать жителей на всей территории страны носить не медицинские маски, а респираторы FFP2 с высокой степенью защиты, передает «Интерфакс».

Отмечается, что такая мера уже вступила в силу в Баварии, решение было принято на уровне местного правительства. Респираторы станут обязательными на федеральной земле в общественных местах и транспорте с 24 января.

Теперь введение такой меры не исключают и в других других немецких федеральных землях.

Перейти на респираторы FFP2 обязали и жителей Австрии. Средство индивидуальной защиты такого типа необходимо будет носить с 25 января в обязательном порядке.

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