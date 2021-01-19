На месте схода снежной лавины в Домбае возобновились поисковые работы

Поисково-спасательные работы на месте схода лавины в Домбае возобновлены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии.

«Работы возобновлены сегодня около 7.30. К поисковым работам привлечено более 200 человек и около 20 единиц техники», — рассказали в спасательном ведомстве.

Там добавили, что поиск осложняют плохие погодные условия — сильный снег и ветер.

Отмечается, что в горах Карачаево-Черкесии угроза схода снежных лавин сохраняется.

Лавина сошла на горнолыжную трассу в Домбае на горе Мусса-Ачитара 18 января. Снегом завалило два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе. По данным МЧС, под снежными завалами могли оказаться от четырех до 12 человек. Позже один из участников спасательной операции сообщил, что спаслись шесть человек. Также известно об одном погибшем.

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