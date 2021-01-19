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Общество. Новости

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Новый эпицентр коронавируса выявили в Китае

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В Китае обнаружен новый эпицентр заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно данным, он был выявлен на северо-востоке страны в провинции Цзилинь.

За прошедшие сутки в этом районе было выявлено свыше ста случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96 млн заболевших, свыше 68,6 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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