Представитель ВОЗ назвала вероятный сценарий после вакцинации от COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что после окончания пандемии COVID-19 вирус в мире, вероятно, станет эндемическим с низким уровнем угрозы. Об этом она рассказала «Российской газете».
Специалист пояснила, что даже массовая вакцинация не может гарантировать полной победы над коронавирусом.
При этом она отметила, что последние сообщения о вакцинации в разных государствах порождают надежду на улучшение эпидемиологической ситуации.
«Вероятный сценарий в контексте эффективной глобальной программы вакцинации состоит в том, что в будущем вирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы», — произнесла Вуйнович.
В заключение она добавила, что для рассмотрения возможности искоренения COVID-19, нужно понять, насколько длительный иммунитет дают прививки.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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