Для школьников в Москве стартовал ТВ-проект по подготовке к экзаменам

В российской столице запустили образовательный телепроект для школьников, который поможет лучше изучить самые сложные темы школьной программы, а для выпускников станет дополнительной подготовкой к экзаменам, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сейчас, когда школьники вернулись к очному формату обучения, мы стараемся сделать все возможное, чтобы им было легче влиться в учебный процесс в старом режиме», — отметила она.

Московский центр качества образования (МЦКО) совместно с Московским образовательным телеканалом запустил телепроект в помощь учащимся 6 – 11-х классов.

Для 9-х и 11-х классов стартовала еженедельная программа «Субботы московского выпускника», где ведущие эксперты МЦКО в прямом эфире MOSOBR.TV разбирают решения заданий ЕГЭ и ОГЭ, а также проводят видеоконсультации по различным темам для подготовки к государственной итоговой аттестации.

У школьников есть возможность самим выбрать тему ближайшей программы, а соответствующее голосование проходит каждую неделю с понедельника по среду. Например, предмет, поставленный на голосование на этой неделе — математика.

А для учащихся 6 – 8-х и 10-х классов ежедневно по будням на MOSOBR.TV ведущие эксперты МЦКО будут разбирать сложные темы по различным предметам, давать рекомендации по выполнению заданий для индивидуальной работы, объяснять, как решать задачи разного уровня сложности. Специалисты выбрали темы, которые вызвали наибольшее затруднение у ребят по результатам диагностических и проверочных работ в 2020 году. Первая программа выйдет в эфир 25 января.

«Одной из основных задач сейчас является оказать ученикам поддержку в изучении тем, вызывающих затруднения, а выпускникам – в подготовке к государственной итоговой аттестации. Новый телепроект поможет ребятам лучше подготовиться к экзаменам и разобраться с решением сложных задач», – пояснила Ракова.