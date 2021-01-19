В России от коронавируса выздоровели больше 3 миллионов человек

В России выявлено 21 734 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по COVID-19 в Telegram-канале.

Кроме того, за прошедший день выздоровели 23 262 пациента, скончались 586.

За все время пандемии инфекция подтвердилась у 3 612 800 человек, выздоровели 3 002 026, скончались 66 623.

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