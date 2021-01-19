Роскачество выявило нарушения в питьевой воде 65 торговых марок

Роскачество совместно с Роспатентом, Россельхознадзором, Росаккредитацией и Росстандартом провело проверку качества бутилированной питьевой воды. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Всего в ходе проверки было исследовано 80% рынка, а именно 206 образцов, среди которых была минеральная столовая, минеральная лечебная, минеральная лечебно-столовая, а также обработанная и питьевая природная вода.

Исследование было проведено по таким направлениям, как контрафакт, фальсификация и безопасность продукции. Нарушения были обнаружены в 65 образцах, у которых выявлены признаки фальсифицированной продукции, несоответствие действующему ТР ЕАЭС 044/2017 и нарушения по обоим показателям.

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