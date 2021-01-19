Прокуратура направила в суд новое дело полковника Захарченко о взятках

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о взятках на 1,4 млрд руб. в отношении бывшего полковник МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко и его соучастников», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Перед судом предстанут сразу несколько человек — Захарченко, которого обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, Валерий Маркелов – обвиняемый в даче взятки в составе организованной группы в особо крупном размере, Виктор Белевцов и Василий Критинин – обвиняемые в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере.

На данный момент бывший полковник отбывает срок в 12 лет и шесть месяцев за коррупцию и воспрепятствование правосудию.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года, во время обысков по его делу были найдены деньги на общую сумму около 9 млрд руб. Захарченко был приговорен к 12,5 годам лишения свободы.

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