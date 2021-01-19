Суд в Белоруссии отклонил жалобу TUT.BY на лишение статуса СМИ

Белорусский суд лишил портал TUT.BY статуса СМИ. Об этом сообщается на сайте сетевого издания.

При этом Экономический суд Минска также отклонил поданную ООО «ТУТ БАЙ Медиа» жалобу на соответствующее решение.

Официально оно вступает в силу со вторника, 19 января.

Сетевое издание получило четыре предупреждения по опубликованным материалам с 7 августа 2020 года. Министерство информации 18 сентября подало иск о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY. Глава ведомства Игорь Луцкой подписал приказ о лишении СМИ этого статуса до 30 декабря 2020 года, а 3 декабря Экономический суд принял данное решение.

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