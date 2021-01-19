В Госдуме сочли важным и нужным делом создание ковид-паспортов

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал создание ковид-паспортов важным и нужным делом. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом он подчеркнул, что стоит посмотреть, кем и как подобная информация будет использоваться. По его словам, эти данные могут быть полезны для врачей, медиков и работников санэпидслужбы.
Соответствующие заявления Морозов сделал в ходе заседания профильного комитета.
Ранее стало известно, что ковид-паспорта вводит Башкирия. Их получат люди, имеющие антитела к коронавирусу после болезни или прививки.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: