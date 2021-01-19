Три лидера фракций Госдумы прошли вакцинацию от коронавируса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о вакцинации среди депутатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что привиты от коронавируса были глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, а также лидеры ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов.

По его словам, Жириновский прошел вакцинацию первым.

Кроме того, Володин добавил, что лидер партии «Справедливая Россия» переболел коронавирусом.

Он также уточнил, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой «размышляет» и «стойко держится», однако ему предстоит поездка в Страсбург на зимнюю сессию ПАСЕ, где эпидемиологическая ситуация тяжелее.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96 млн заболевших, свыше 68,6 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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