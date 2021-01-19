Володин предупредил о планах США и НАТО вмешаться в избирательную кампанию в Госдуму

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США и их союзники в НАТО намерены вмешаться в выборы в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что избирательная кампания намечена на сентябрь 2021 года.

Спикер указал на необходимость пресечь попытки иностранного вмешательства, чтобы выборы прошли «открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с национальным законодательством».

«Исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации мы понимаем, что вмешиваться, как и прежде, будут. И во главе этих процессов США и их союзники по НАТО», — подчеркнул Володин.

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