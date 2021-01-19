Песков рассказал о крещенских купаниях Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о крещенских купаниях главы государства Владимира Путина.
По его словам, многие спрашивают, принимал ли Путин участие в крещенских купаниях.
«Это его традиция. Традициям он не изменяет», — прокомментировал Песков, не уточнив никаких подробностей.
Ранее Песков рассказывал, что Путин следует этой традиции на протяжении нескольких лет.
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