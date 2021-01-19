Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин во время заседания парламентского форума БРИКС в Москве, 27 октября 2020 года Председатель Госдумы России Вячеслав Володин во время заседания парламентского форума БРИКС в Москве, 27 октября 2020 года

Володин заявил, что РФ не позволит говорить с собой менторским тоном

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал прошедшие в США выборы президента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что было бы правильно проанализировать сложившуюся в США ситуацию и дать оценку избирательной кампании в стране.

«Ее причины в глубоком внутреннем расколе американского общества, в основе которой вражда, развязанная по всей стране», — подчеркнул Володин.

Спикер отметил, что Россия не позволит говорить с собой менторским тоном тем странам, кто «привел к деградации» свою партийно-политическую систему, что в свою очередь привело к «посягательству на основополагающие права и свободы граждан».

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Лавров уверен, что администрация Байдена знает о готовности РФ к сотрудничеству

CNN: лишь 19% республиканцев верят в победу Байдена

Володин предупредил о планах США и НАТО вмешаться в избирательную кампанию в Госдуму

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.