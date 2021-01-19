Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал штурм Капитолия в Вашингтоне сторонниками действующего президента США Дональда Трампа.

Он отметил, что в США существует проблема реализации демократических инструментов, волеизъявления граждан, прозрачности и международного мониторинга.

По его словам, все эти показатели привели к дестабилизации текущей ситуации в стране. В свою очередь эти события привели «к таким крайним выражениям».

«Это имеет место, поэтому можем просто констатировать наличие этих проблем. От оценок мы воздержимся», — сказал Песков.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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